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Диетолог Королёва заявила о вреде интервального голодания

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Доктор медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила о вреде интервального голодания. По её словам, это болезненная потеря веса.
Диетолог Королёва заявила о вреде интервального голодания
  • Gettyimages.ru

«Она обусловлена в основном дефицитом в организме тех питательных веществ, минералов и витаминов, которые организм должен получать на регулярной основе из состава еды», — сказала Королёва в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, такое питание категорически противопоказано детям, беременным женщинам, людям с нарушениями в работе пищеварительной системы.

«Человек не получает достаточное количество витаминов, минеральных веществ, жиров, углеводов и других компонентов из состава пищи, нужных для поддержания нормальной физиологии организма, здоровья кишечника и крепкого иммунитета», — отметила эксперт.

Она добавила, что в вопросах изменения режима питания и снижения массы тела необходимо обращаться к квалифицированным специалистам.

Ранее Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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