Жители Кузбасса смогут понаблюдать за Венерой

Жители Кемеровской области смогут понаблюдать за планетой Венерой.

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровский планетарий.

«Планета восходит задолго до рассвета, имея очень высокий блеск. 7 февраля 2024 года близ Венеры пройдёт Луна. Наблюдениям планеты в средних и северных широтах страны благоприятствует то, что Венера видна и днём, планету можно увидеть днём (в первой половине дня) невооружённым глазом, благодаря её яркости», — рассказали специалисты.

Всю зиму и весну Венера будет сближаться с Солнцем, постепенно сокращая угловое расстояние до него, после чего постепенно перейдёт на вечернее небо.

Ранее директор Иркутского планетария Павел Никифоров рассказал, что самым интересным объектом для наблюдения в 2024 году станет Юпитер.