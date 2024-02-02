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Жители Кузбасса смогут понаблюдать за Венерой

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Жители Кемеровской области смогут понаблюдать за планетой Венерой.
Жители Кузбасса смогут понаблюдать за Венерой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровский планетарий.

«Планета восходит задолго до рассвета, имея очень высокий блеск. 7 февраля 2024 года близ Венеры пройдёт Луна. Наблюдениям планеты в средних и северных широтах страны благоприятствует то, что Венера видна и днём, планету можно увидеть днём (в первой половине дня) невооружённым глазом, благодаря её яркости», — рассказали специалисты.

Всю зиму и весну Венера будет сближаться с Солнцем, постепенно сокращая угловое расстояние до него, после чего постепенно перейдёт на вечернее небо.

Ранее директор Иркутского планетария Павел Никифоров рассказал, что самым интересным объектом для наблюдения в 2024 году станет Юпитер.

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