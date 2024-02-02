В Москве пройдёт 11-й фестиваль «Детский Weekend»

В Москве 8 марта стартует 11-й фестиваль «Детский Weekend» — российский современный театр для детей и взрослых. Завершится событие 14 апреля.

Как сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши», в 2024 году организаторы фестиваля расширили программу. Гости смогут увидеть 11 театральных постановок разных жанров и для всех возрастов, а также специальную программу от дома культуры «ГЭС-2».

Так, например, 10 марта в рамках события Театр юного зрителя из Нягани покажет спектакль «Снегурочка» режиссёра Филиппа Гуревича, а 17 марта гости увидят постановку Кирилла Заборихина «Цветочек аленький» в исполнении труппы Национального театра Карелии.

Также в программе такие спектакли, как «Ленка» Приморского драматического театра молодёжи, «Мой папа — птиц» Пермского театра кукол, «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева, спектакль–размышление о литературе «Русские классики» проекта «Театральный дом» из Санкт-Петербурга, «Молоко» алтайского Театра кукол «Сказка» и многие другие.

Кураторами в этом году выступают театральные критики Екатерина Рябова и Анна Казарина. По их словам, это будет самый масштабный сезон в истории фестиваля.

«Нам хотелось отразить в афише весь объём современного российского театра для детей, существенное разнообразие его форм и смыслов. Когда наша реальность меняется каждый день так стремительно и непредсказуемо, нельзя не спрашивать себя: «Зачем вообще нужен театр? Что он может сделать сегодня для нас? И на что способен сегодня театр для детей?». Наш ответ — стать убежищем. В безопасном пространстве театра ребёнок может найти свободу для выражения фантазии и любопытства, для своевременного проживания радости и боли», — цитирует слова кураторов пресс-служба.

Ранее стало известно, что мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве.