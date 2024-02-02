Финский музей «Атенеум» назвал Репина украинцем по месту рождения его предков
- РИА Новости
Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор по связям с общественностью Анна Кари.
Ранее ряд финских СМИ заявили, что в музее «Атенеум» Репина теперь представляют как украинца. По их данным, музей изменил национальность художника под давлением украинских активистов.
«Мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую», — сказала Кари.
Собеседница агентства добавила, что в качестве источника музейные работники использовали церковный документ, в котором говорилось, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины.
Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.
Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».
Подробнее о ситуации — в материале RT.