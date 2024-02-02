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Финский музей «Атенеум» назвал Репина украинцем по месту рождения его предков

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Финский художественный музей «Атенеум» изменил национальность художника Ильи Репина с русской на украинскую, опираясь на документ о месте рождения его родителей.
Финский музей «Атенеум» назвал Репина украинцем по месту рождения его предков
  • РИА Новости

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор по связям с общественностью Анна Кари.

Ранее ряд финских СМИ заявили, что в музее «Атенеум» Репина теперь представляют как украинца. По их данным, музей изменил национальность художника под давлением украинских активистов.

«Мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую», — сказала Кари.

Собеседница агентства добавила, что в качестве источника музейные работники использовали церковный документ, в котором говорилось, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины.

Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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