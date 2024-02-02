Метеоролог Колесов предсказал усиление морозов в Петербурге на следующей неделе

Главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал возвращение морозов на следующей неделе.

В начале следующей недели погода в городе изменится. Похолодание принесёт очередной циклон, который пройдёт вблизи Ленинградской области, сообщил он в соцсетях, информирует ИА «Росбалт».

«Зима полноценно вернётся в наш регион, да ещё и с морозами во второй половине недели», — резюмировал Колесов.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН отметил, что до середины следующей недели в Московском регионе сильных снегопадов не ожидается.

«Но сам по себе характер процесса в феврале может вполне напоминать то, что мы видели в январе: частые, резкие смены погоды», — отметил синоптик.

Ранее Александр Шувалов предупредил москвичей о неустойчивой погоде и гололёде в столице в выходные дни, 3 и 4 февраля.