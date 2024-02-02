RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Шувалов предупредил о гололёде в Москве 3 и 4 февраля

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о неустойчивой погоде и гололёде в столице в выходные дни, 3 и 4 февраля.

В ночь на субботу температура в городе понизится до -5…-6 °С, поделился он с газетой «Известия».

«Но уже к вечеру субботы ожидается очередной виток погодных изменений, и температура воздуха в воскресенье вновь повысится до 0… +2 °С», — отметил Шувалов.

По его словам, в связи с такой переменчивой погодой в пятницу и выходные ожидается гололедица.

Ранее Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить