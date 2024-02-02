Синоптик Шувалов предупредил о гололёде в Москве 3 и 4 февраля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о неустойчивой погоде и гололёде в столице в выходные дни, 3 и 4 февраля.

В ночь на субботу температура в городе понизится до -5…-6 °С, поделился он с газетой «Известия».

«Но уже к вечеру субботы ожидается очередной виток погодных изменений, и температура воздуха в воскресенье вновь повысится до 0… +2 °С», — отметил Шувалов.

По его словам, в связи с такой переменчивой погодой в пятницу и выходные ожидается гололедица.

Ранее Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.