Синоптик Шувалов предупредил о гололёде в Москве 3 и 4 февраля
В ночь на субботу температура в городе понизится до -5…-6 °С, поделился он с газетой «Известия».
«Но уже к вечеру субботы ожидается очередной виток погодных изменений, и температура воздуха в воскресенье вновь повысится до 0… +2 °С», — отметил Шувалов.
По его словам, в связи с такой переменчивой погодой в пятницу и выходные ожидается гололедица.
Ранее Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.