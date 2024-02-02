Писатель Джордж Мартин высказался об антифанатах в соцсетях

Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и огня», заявил, что в социальных сетях правят антифанаты.

В своём блоге Мартин опубликовал пост, который назвал «Тёмные дни». В нём писатель рассуждает о современной геополитической и культурной ситуациях в мире. По его мнению, социальные сети стали такой же токсичной средой, как и общество вокруг. Мартин отметил, что раньше можно было вести оживлённые дискуссии о любимых книгах и фильмах, теперь же в интернете больше принято говорить о том, что люди ненавидят.

«Эра рационального дискурса, похоже, закончилась», — написал автор.

Ранее Джордж Мартин поделился впечатлениями от просмотра первых серий нового сезона «Дома Дракона».