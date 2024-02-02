Писатель Джордж Мартин высказался об антифанатах в соцсетях
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В своём блоге Мартин опубликовал пост, который назвал «Тёмные дни». В нём писатель рассуждает о современной геополитической и культурной ситуациях в мире. По его мнению, социальные сети стали такой же токсичной средой, как и общество вокруг. Мартин отметил, что раньше можно было вести оживлённые дискуссии о любимых книгах и фильмах, теперь же в интернете больше принято говорить о том, что люди ненавидят.
«Эра рационального дискурса, похоже, закончилась», — написал автор.
Ранее Джордж Мартин поделился впечатлениями от просмотра первых серий нового сезона «Дома Дракона».