RT в Telegram
Подпишись

Режиссёр Баранов рассказал RT о работе над фильмом про Жириновского

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Кинорежиссёр Александр Баранов рассказал RT, что сейчас идёт доработка сценария фильма об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.
Режиссёр Баранов рассказал RT о работе над фильмом про Жириновского
  • РИА Новости

«Мне просто предложили (снять фильм. — RT). А так как я очень хорошо относился к нему, к Жириновскому, он земляк мой к тому же, поэтому почему бы не согласиться? Мы только-только в начале пути, сейчас идёт доработка сценария», — рассказал Баранов.

Он также отметил, что выбранному в будущем актёру будет непросто сыграть основателя ЛДПР.

«Надо думать и искать актёров. Потому что я пока, честно, не знаю, кто бы это мог сыграть из тех, кого я знаю. Сложно будет, очень сложно. Потому что тут есть ловушка: если копировать Жириновского — будет пародия, а если не копировать, то Жириновского не будет. Вот тут проблема, надо искать вариант, как его сделать», — объяснил собеседник RT.

Ранее в России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в апреле 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить