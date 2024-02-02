Режиссёр Баранов рассказал RT о работе над фильмом про Жириновского

Кинорежиссёр Александр Баранов рассказал RT, что сейчас идёт доработка сценария фильма об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

«Мне просто предложили (снять фильм. — RT). А так как я очень хорошо относился к нему, к Жириновскому, он земляк мой к тому же, поэтому почему бы не согласиться? Мы только-только в начале пути, сейчас идёт доработка сценария», — рассказал Баранов.

Он также отметил, что выбранному в будущем актёру будет непросто сыграть основателя ЛДПР.

«Надо думать и искать актёров. Потому что я пока, честно, не знаю, кто бы это мог сыграть из тех, кого я знаю. Сложно будет, очень сложно. Потому что тут есть ловушка: если копировать Жириновского — будет пародия, а если не копировать, то Жириновского не будет. Вот тут проблема, надо искать вариант, как его сделать», — объяснил собеседник RT.

Ранее в России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в апреле 2022 года.