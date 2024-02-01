Дачу Маяковского в Левашово закончат реставрировать в 2024 году

Реставрацию дачи в посёлке Левашово, где в 1918 году гостил Владимир Маяковский с Лилией и Осипом Брик, завершат к концу 2024 года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Работы продолжаются, реставрация деревянных памятников — процесс трудоёмкий. Необходимые средства на их проведение в 2024 году Министерство культуры России подтвердило», — заявил глава петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Антон Иванов.

По его словам, в настоящее время идёт работа по сборке сруба здания.

Также предстоит привести в порядок инженерные сети, приспособить памятник к современному использованию, разместить экспозицию.

Ранее сообщалось, в Москве по программе капремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали 23 дома с мезонинами.