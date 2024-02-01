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В Самарской области 11 зданий признали объектами культурного наследия

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В Самарской области 11 памятников архитектуры получат охранный статус объектов культурного наследия.
В Самарской области 11 зданий признали объектами культурного наследия
  • Gettyimages.ru
  • © blinow61

Один из объектов находится в Самаре, это богадельня купца Аржанова, выполненная в стиле неоклассицизма, с наличниками, пилястрами, а также панно с лепным декором, сообщает sovainfo.ru.

Ещё два объекта находятся в Сызрани (один из них — здание гостиницы «Европейские номера»), два — в Ширяеве, по одному — в Сызранском и Безенчукском районах. В последнем расположен кирпичный храм во имя святой равноапостольной княгини Ольги 1838 года постройки.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе капремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали 23 дома с мезонинами.

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