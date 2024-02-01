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Синоптик Шувалов пообещал «своевременное» наступление весны в России

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Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «своевременное» наступление весны в России.
Синоптик Шувалов пообещал «своевременное» наступление весны в России
  • Gettyimages.ru
  • © Amy Ebner / FOAP

«Но нас ещё ждут несколько волн холода. Первая из них может произойти в конце пятидневки, когда температура может понизиться в очередной раз до -15 °С, а может быть, и до -20 °С», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В то же время специалист отметил, что более точный прогноз пока делать рано.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, что в ближайшие дни ожидается сложная погода на Дальнем Востоке и островных территориях России.

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