На Ямале рассказали о работе по очистке рек и водоёмов

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о ежегодном мониторинге состояния водоёмов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии региона.

Как отметили в ведомстве, ежегодно под наблюдение попадают до 30 рек и озёр, которые служат источниками питьевой воды.

В 2023 году специалисты проверили состояние воды в Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском районах.

Экологи отметили снижение содержания нефтепродуктов, цинка, свинца и других токсичных веществ в реках Большая Обь, Полуй, Щучья, Пякупур, Сеяха и Таз.

Ранее сообщалось, что в Оршанском районе Республики Марий Эл завершили первый этап очистки водохранилища на реке Ошле.