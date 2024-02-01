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На Ямале рассказали о работе по очистке рек и водоёмов

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о ежегодном мониторинге состояния водоёмов.
На Ямале рассказали о работе по очистке рек и водоёмов
  • Gettyimages.ru
  • © Lilkin

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии региона.

Как отметили в ведомстве, ежегодно под наблюдение попадают до 30 рек и озёр, которые служат источниками питьевой воды.

В 2023 году специалисты проверили состояние воды в Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском районах.

Экологи отметили снижение содержания нефтепродуктов, цинка, свинца и других токсичных веществ в реках Большая Обь, Полуй, Щучья, Пякупур, Сеяха и Таз.

Ранее сообщалось, что в Оршанском районе Республики Марий Эл завершили первый этап очистки водохранилища на реке Ошле.

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