Первый этап расчистки реки Ошлы завершили в Марий Эл

В Оршанском районе Республики Марий Эл завершили первый этап очистки водохранилища на реке Ошле. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

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Очистку вели возле деревни Малый Кугунур, передаёт ИА МариМедиа со ссылкой на данные Минприроды. В ходе работ изъято порядка 39,8 тыс. куб. м донных отложений. Планируется расчистить акваторию площадью 186 302 кв. м. После полного завершения работ протяжённость расчищенных участков русел рек составит 6,3 км, экологическая обстановка улучшится для 1,1 тыс. местных жителей. Завершить расчистку планируют до конца этого года. Ранее сообщалось, что Пермский край включили в федеральный проект по реабилитации бассейна реки Волги, в ходе которого планируется углубить дно Камы.