Фестиваль уличных культур состоится в Ставрополе в августе

Гранд-финал седьмого фестиваля уличных культур состоится в августе 2024 года в Ставрополе.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Владимира Владимирова.

«Из опыта знаем, что участники фестиваля — неформалы, открытые и прямые ребята. Их взгляд не замутнён ложными установками о России. Они приезжают с открытым сердцем и не стесняются признаваться в любви нашей стране, когда узнают её и людей, которые здесь живут», — заявил Владимиров.

Регистрация откроется 7 февраля. По словам губернатора, на фестивале ждут участников из 36 стран.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался приём заявок на международный кинофестиваль «От всей души», который будет проходить с 28 мая по 1 июня.