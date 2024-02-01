Жители ХМАО смогут представить свои фильмы о семье на фестивале «Дух огня»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт фестиваля.
«Организаторы конкурса выбрали тему, созвучную Году семьи, — «Семейные ценности». Принять участие может любой желающий, как индивидуально, так и в команде. Победителя выберут сами зрители», — отмечается в сообщении.
Открытое интернет-голосование будет проходить до 20 марта.
Отдельная номинация предусмотрена для детей от 12 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался приём заявок на международный кинофестиваль «От всей души», который будет проходить с 28 мая по 1 июня.