Жители ХМАО смогут представить свои фильмы о семье на фестивале «Дух огня»

Жители Ханты-Мансийского автономного округа смогут представить свои фильмы о семье на фестивале кинодебютов «Дух огня», который состоится в марте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт фестиваля.

«Организаторы конкурса выбрали тему, созвучную Году семьи, — «Семейные ценности». Принять участие может любой желающий, как индивидуально, так и в команде. Победителя выберут сами зрители», — отмечается в сообщении.

Открытое интернет-голосование будет проходить до 20 марта.

Отдельная номинация предусмотрена для детей от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался приём заявок на международный кинофестиваль «От всей души», который будет проходить с 28 мая по 1 июня.