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Синоптик Варакин: до 10 февраля температура в Москве будет чуть ниже нормы

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Полина Полетаева
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.
Синоптик Варакин: до 10 февраля температура в Москве будет чуть ниже нормы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам специалиста, в субботу ожидается «практически шикарная» зимняя погода.

«Ночью в Москве -7...-5 °С, по области — до -10 °С. Днём — слабый минус. А вот в воскресенье — -1...+1 °С, поэтому уже скользко и гололедица. Такая температура практически до середины следующей недели. Уже с четверга-пятницы — понижение температуры по ночам. Уже по области -15...-10 °С, а по Москве — -10...-8 °С. Снежок выпадет в четверг и пятницу», — рассказал Варакин.

Он также добавил, что температурные значения чуть ниже нормы продержатся в столице до 10 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на европейской территории России.

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