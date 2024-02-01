Синоптик Варакин: до 10 февраля температура в Москве будет чуть ниже нормы

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

По словам специалиста, в субботу ожидается «практически шикарная» зимняя погода.

«Ночью в Москве -7...-5 °С, по области — до -10 °С. Днём — слабый минус. А вот в воскресенье — -1...+1 °С, поэтому уже скользко и гололедица. Такая температура практически до середины следующей недели. Уже с четверга-пятницы — понижение температуры по ночам. Уже по области -15...-10 °С, а по Москве — -10...-8 °С. Снежок выпадет в четверг и пятницу», — рассказал Варакин.

Он также добавил, что температурные значения чуть ниже нормы продержатся в столице до 10 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на европейской территории России.