Спасатели предупредили об усилении ветра в Карелии до 18 м/с

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии в ночь с 31 января на 1 февраля.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ночное время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15 — 18 м/с.

Непогода затронет в том числе Петрозаводск и Костомукшу.

Также стало известно, что в Оренбургской области 1 февраля возможно резкое понижение минимальной температуры воздуха на десять градусов и более, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление МЧС. Похолодание ожидается прежде всего на западе и востоке области.

Местами прогнозируется туман видимостью 500 м и менее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на европейской территории России.