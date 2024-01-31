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На светотехническом шоу «Говорит Москва!» побывали 31 тысяча человек за месяц

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Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил, что светотехническое шоу «Говорит Москва!» на ВДНХ посетили более 31 тыс. человек за последний месяц.
На светотехническом шоу «Говорит Москва!» побывали 31 тысяча человек за месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В начале каждого часа по будням и каждые 30 минут по выходным и праздничным дням посетители могут насладиться световыми представлениями на фоне архитектурного макета города», — сказал Лёвкин.

Посмотреть на шоу можно в павильоне «Макет Москвы».

Также там можно ознакомиться с представлениями «Московские окна», «Я шагаю по Москве», «Лучший город земли», «Архитектурные стили».

Вход свободный.

Ранее сообщалось, что Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм».

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