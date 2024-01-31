На светотехническом шоу «Говорит Москва!» побывали 31 тысяча человек за месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В начале каждого часа по будням и каждые 30 минут по выходным и праздничным дням посетители могут насладиться световыми представлениями на фоне архитектурного макета города», — сказал Лёвкин.
Посмотреть на шоу можно в павильоне «Макет Москвы».
Также там можно ознакомиться с представлениями «Московские окна», «Я шагаю по Москве», «Лучший город земли», «Архитектурные стили».
Вход свободный.
Ранее сообщалось, что Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм».