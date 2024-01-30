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Режиссёр Бурнашев сравнил кинотеатры и онлайн-платформы

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Якутский режиссёр Степан Бурнашев сравнил кинотеатры и онлайн-платформы.
Режиссёр Бурнашев сравнил кинотеатры и онлайн-платформы
  • Gettyimages.ru

«В последнее время онлайн-платформы стали более популярны за счёт сериалов, ведь любители ходить в кино всё равно не посмотрят их на большом экране. Число зрителей онлайн-платформ увеличивается за счёт сериального контента. А кино всё равно будет на большом экране», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, просмотр кино на большом экране с хорошим звуком — это отдельная культура, и люди продолжат ходить и смотреть кино.

«Но нужно учитывать, что важно создавать контент хорошего качества, чтобы не терять зрителя. Он привык, что идёт в кинотеатр за качеством и хорошей историей», — добавил Бурнашев.

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