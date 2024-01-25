Юрий Стоянов объяснил популярность сказок среди россиян
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«Сказки — очень важный кусок хорошего, спокойного, доброго, надёжного прошлого. Люди хотят передать его детям и внукам. Это очень талантливые истории, проверенные поколениями», — заявил актёр в беседе с НСН.
Народный артист считает, что при сложившемся мировом тренде с сюжетами стоит присмотреться к историям из прошлого.
«Русские, советские сказки — это проверенные вещи, тем более что они наши. Безусловно, у российских кинематографистов есть право к ним обращаться», — заключил Стоянов.
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