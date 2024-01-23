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Актёр Нигамедзянов рассказал о съёмках в новых «Бременских музыкантах»

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Актёр театра и кино Аскар Нигамедзянов, сыгравший роль петуха в новом фильме «Бременские музыканты», признался, что чувствовал большую ответственность, участвуя в проекте.

«Мы снимали фильм, основанный на классике советской мультипликации… на которой выросло не одно поколение. Мы понимали, что зритель будет сравнивать фильм и мультфильм, и это огромная ответственность», — поделился он в интервью телеканалу «360».

По словам Нигамедзянова, воплотить на экране образ оказалось не так легко: маска птицы была липкой, а на улице стояла жара. Также у актёра были силиконовые птичьи лапы, доставлявшие дискомфорт.

Сложнее всего было работать в профиль, признался актёр. Задача оказалась непростой, так как она сковывала и не давала «полноценно существовать».

Ранее режиссёр фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в ходе беседы в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что его картина «По щучьему велению» станет такой успешной в прокате.

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