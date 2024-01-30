Учёный Эйсмонт прокомментировал сообщения о мощном выбросе плазмы на Солнце
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В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что такая вспышка идёт до Земли в течение трёх суток, после чего сталкивается с магнитосферой планеты. При этом плазма может задеть Землю не полностью либо вообще пройти мимо.
«Выброс может промахнуться мимо Земли. К сожалению, точно это определить до сих пор невозможно», — сказал Эйсмонт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что неточности в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании современного оборудования.