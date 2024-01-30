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Диетолог Дианова посоветовала заменить вредные сладости на сухофрукты

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Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как сократить количество потребляемого сахара.
Диетолог Дианова посоветовала заменить вредные сладости на сухофрукты
  • Gettyimages.ru

«Задача здесь — убрать то, что можно, при этом, возможно, оставив где-то скрытый сахар, но наполовину его сократив», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, отказ от сладкого не должен быть тотальным, так как вместо вредных сладостей можно в умеренных объёмах употреблять сухофрукты и другие натуральные продукты без добавленного сахара.

Как отметила Дианова, сокращение потребления сахара даже в течение месяца может изменить вкусовое восприятие.

«За это время обновляются вкусовые рецепторы, и через месяц человеку уже не нужно будет такое количество сахара. Многие продукты, которые он ел раньше, могут показаться чрезмерно сладкими, и он не сможет есть их в прежнем объёме», — сказала она.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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