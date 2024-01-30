Диетолог Гинзбург дал советы по употреблению подсолнечного масла

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению подсолнечного масла.

«Больше всего в нём так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты, её доля свыше 60%. Ещё в нём есть арахидоновая кислота. Обе они неполезны», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, подсолнечным маслом лучше не злоупотреблять, и оптимальная доза — это около одной чайной ложки в день.

Как отметил Гинзбург, гораздо полезнее оливковое масло, так как в нём много олеиновой жирной кислоты.

«Из полезных масел можно отметить ещё льняное масло, в нём есть полезные омега-3 жирные кислоты», — добавил эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.