RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Гинзбург дал советы по употреблению подсолнечного масла

Короткая ссылка
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению подсолнечного масла.
Диетолог Гинзбург дал советы по употреблению подсолнечного масла
  • Gettyimages.ru

«Больше всего в нём так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты, её доля свыше 60%. Ещё в нём есть арахидоновая кислота. Обе они неполезны», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, подсолнечным маслом лучше не злоупотреблять, и оптимальная доза — это около одной чайной ложки в день.

Как отметил Гинзбург, гораздо полезнее оливковое масло, так как в нём много олеиновой жирной кислоты.

«Из полезных масел можно отметить ещё льняное масло, в нём есть полезные омега-3 жирные кислоты», — добавил эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить