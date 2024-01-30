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Диетолог Стародубцева рекомендовала желающим похудеть убрать из рациона картофель

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Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit и блогер Лилия Стародубцева рассказала о способах борьбы с лишним весом. В частности, она посоветовала убрать из рациона мучные продукты с высоким содержанием белой пшеничной муки.
Диетолог Стародубцева рекомендовала желающим похудеть убрать из рациона картофель
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО эксперт также рекомендовала отказаться от картофеля и белого пропаренного шлифованного риса.

«Организм и так перегружен, поэтому на некоторое время следует воздержаться от употребления красного мяса или значительно сократить его употребление», — считает Стародубцева.

Нежелательно употреблять рафинированный сахар и продукты, где он содержится, переработанные мясные продукты, молочные продукты с наполнителями, продукты с трансжирами.

В рационе обязательно должна быть питьевая вода, клетчатка, цельные крупы.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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