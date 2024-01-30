Диетолог Стародубцева рекомендовала желающим похудеть убрать из рациона картофель
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В беседе с РИАМО эксперт также рекомендовала отказаться от картофеля и белого пропаренного шлифованного риса.
«Организм и так перегружен, поэтому на некоторое время следует воздержаться от употребления красного мяса или значительно сократить его употребление», — считает Стародубцева.
Нежелательно употреблять рафинированный сахар и продукты, где он содержится, переработанные мясные продукты, молочные продукты с наполнителями, продукты с трансжирами.
В рационе обязательно должна быть питьевая вода, клетчатка, цельные крупы.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.