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Московский фестиваль кино пройдёт в Таиланде

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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о старте Московского фестиваля кино в Таиланде в рамках перекрёстных годов культурных обменов и туризма двух стран.
Московский фестиваль кино пройдёт в Таиланде
  • Кадр из фильма «Сердце Пармы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке. В течение двух с половиной месяцев в кинотеатрах тайской столицы, Паттайи и острова Пхукет пройдут показы пяти российских фильмов», — заявила Сергунина.

Зрителям покажут кинокартины «Вызов», «Сердце Пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конёк-Горбунок».

Также в рамках фестиваля планируется подписать ряд соглашений о совместном производстве фильмов, анимационных лент и сериалов.

Организаторами мероприятия выступили столичный Департамент культуры, посольство Таиланда в России, посольство России в Таиланде, Агентство креативной экономики Таиланда (СЕА) и другие ведомства.

Ранее сообщалось, что участниками «Больших гастролей» стали восемь театров из Нижегородской области.

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