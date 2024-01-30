RT в Telegram
Подпишись

В Таиланде стартовал Московский фестиваль кино

Короткая ссылка
В Таиланде начался Московский фестиваль кино, в рамках которого в кинотеатрах Паттайи, Пхукета и Бангкока будут показаны российские картины.
В Таиланде стартовал Московский фестиваль кино
  • Gettyimages.ru
  • © Kech

Как сообщает газета «Известия», всего зрители Таиланда увидят пять российских фильмов, в частности «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Вызов» Клима Шипенко, «Конёк-Горбунок» Олега Погодина, а также «Либерия: охотники за сокровищами» режиссёра Глеба Орлова и картину Дмитрия Константинова «Обратимая реальность».

В рамках фестиваля страны планируют подписать соглашения о совместном производстве мультипликационных лент, многосерийных картин и полнометражных фильмов.

Известно, что Таиланд и Россия уже работают над рядом совместных проектов, в числе которых сериал «Принцесса Сиама».

Ранее стало известно, что фильм «Туда и обратно» завоевал главную награду на кинофестивале в Бангладеш.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить