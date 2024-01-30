В Таиланде стартовал Московский фестиваль кино

В Таиланде начался Московский фестиваль кино, в рамках которого в кинотеатрах Паттайи, Пхукета и Бангкока будут показаны российские картины.

Как сообщает газета «Известия», всего зрители Таиланда увидят пять российских фильмов, в частности «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Вызов» Клима Шипенко, «Конёк-Горбунок» Олега Погодина, а также «Либерия: охотники за сокровищами» режиссёра Глеба Орлова и картину Дмитрия Константинова «Обратимая реальность».

В рамках фестиваля страны планируют подписать соглашения о совместном производстве мультипликационных лент, многосерийных картин и полнометражных фильмов.

Известно, что Таиланд и Россия уже работают над рядом совместных проектов, в числе которых сериал «Принцесса Сиама».

Ранее стало известно, что фильм «Туда и обратно» завоевал главную награду на кинофестивале в Бангладеш.