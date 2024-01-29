Фильм «Туда и обратно» завоевал главную награду на кинофестивале в Бангладеш

Драматическая картина Олега Асадулина «Туда и обратно» с участием Владимира Вдовиченкова удостоилась главной награды в секции «Духовное кино» на международном кинофестивале в Дакке (Бангладеш).

Об этом ТАСС сообщила член жюри фестиваля от России Анна Шалашина.

«Залы были полные, зрители смотрели кино с большим вниманием», — приводит агентство слова Шалашиной.

Отмечается, что показанные в фильме реалии оказались понятными для местных зрителей, публика реагировала «хорошо и живо».

Всего на мероприятии было продемонстрировано 253 киноленты из 74 стран.

Ранее в Ульяновской области стартовал приём заявок на кинофестиваль «От всей души».