Фильм «Туда и обратно» завоевал главную награду на кинофестивале в Бангладеш
Об этом ТАСС сообщила член жюри фестиваля от России Анна Шалашина.
«Залы были полные, зрители смотрели кино с большим вниманием», — приводит агентство слова Шалашиной.
Отмечается, что показанные в фильме реалии оказались понятными для местных зрителей, публика реагировала «хорошо и живо».
Всего на мероприятии было продемонстрировано 253 киноленты из 74 стран.
Ранее в Ульяновской области стартовал приём заявок на кинофестиваль «От всей души».