На телевидении выйдет новый сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

На телевидении покажут мелодраму «Бедные смеются, богатые плачут» о состоятельных жителях одного из особняков на Рублёвке и их прислуге.

По данным пресс-службы телеканала ТНТ, первая серия выйдет в эфир 12 февраля.

Сюжет вращается вокруг девушки Кати, которая устраивается прислугой в дом олигарха Сергея. Тот собирает свою многочисленную семью и объявляет о своей скорой смерти из-за болезни.

Центральные роли в сериале исполнили Полина Денисова, Александр Самойленко, Михаил Сотников, Анна Снаткина, Алёна Хмельницая и другие.

«Бедные смеются, богатые плачут» — это классическая мелодрама для самой широкой аудитории зрителей, но с визуальным апгрейдом. Зрителям помоложе понравятся любовные линии между молодыми людьми, зрителям постарше — линия отношений между олигархом и тремя его жёнами, всем — социальный подтекст. При этом наш сериал — это абсолютно чистая и позитивная история», — приводит слова продюсера проекта Антона Зайцева пресс-служба канала.

Ранее на телевидении анонсировали новый проект «Танцы со звёздами».