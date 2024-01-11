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На российском телеканале покажут стендап-концерт Павла Воли

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Большой сольный стендап-концерт российского артиста и комика Павла Воли покажут 12 января в 21:00 на ТНТ.
На российском телеканале покажут стендап-концерт Павла Воли
  • Павел Воля
  • © Телеканал ТНТ

Как сообщает пресс-служба телеканала, во время выступления Воля поделится с публикой своими переживаниями, посмеётся над стереотипами и вновь признается в любви к своей супруге Ляйсан Утяшевой.

Кроме того, комик в шутливой форме расскажет о переменах в его жизни и дальнейших планах, воспитании детей, поразмышляет на тему отношений между мужчинами и женщинами и о многом другом.

«Основное правило стендапа — рассказывай о себе. Поэтому у меня не было сомнений, стоит ли говорить на такую личную тему. Рассказывая о том, что тебя беспокоит, ты всегда надеешься, что люди в твоих переживаниях, в твоём юморе увидят отражение себя. Уверен, что в этом концерте многие увидят себя в моих шутках. Потому что все переживания, над которыми я посмеялся, присущи практически каждому человеку», — цитирует слова Павла Воли пресс-служба.

Ранее стало известно, что в сети покажут документальные картины об острых социальных проблемах.

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