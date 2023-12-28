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В сети покажут документальные картины об острых социальных проблемах

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В 2024 году в сети покажут документальные проекты на исторические, культурные, спортивные, а также остросоциальные темы, беспокоящие россиян.

Зрители онлайн-кинотеатра Premier смогут посмотреть сериалы «Вас беспокоят из банка» о телефонных мошенниках, прибегающих к манипуляциям с целью обмана, «Киберг» про адаптацию людей с высокотехнологичными протезами, а также «Как воспитать маньяка» и «Сатана в юбке», в которых расскажут об особенностях преступников.

Вместе с тем на платформе станут доступны проекты «Отлив» про жизнь рабочих одной из самых больших соляных пустынь Индии, спортивные ленты «Где рождаются чемпионы», «72», «За пределами», «Лестница в небо», исторические «Цвет истории», «Поставь на рингтон» и другие.

«Мы считаем важным быть социально полезными и рассказывать людям правдивые истории, которые могут вдохновить их, поддержать, а иногда — удержать от совершения ошибки. Мы считаем образование важной миссией и рады создавать проекты, которые полезны нашим зрителям», — приводит пресс-служба онлайн-кинотеатра слова заместителя генерального директора Premier Макара Кожухова.

По его словам, сервис продолжит развивать документальную линейку, поскольку данный формат пользуется высоким спросом среди зрителей.

Ранее в сети вышел тизер-трейлер шпионского комедийного сериала «Красный 5» с Гошей Куценко и Денисом Шведовым.

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