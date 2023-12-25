RT в Telegram
Подпишись

Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Красный 5»

Короткая ссылка
В сети вышел тизер-трейлер шпионского комедийного проекта «Красный 5», главные роли в котором исполняют Гоша Куценко, Денис Шведов и Роман Курцын.
Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Красный 5»
  • Кадр из сериала «Красный 5»
  • © Онлайн-кинотеатр Premier

Видео опубликовано на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier.

Производством проекта занималась кинокомпания 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром выступил Евгений Шелякин.

Сюжет многосерийной ленты сфокусирован на агенте спецслужбы Бекешеве (Денис Шведов), которого отправляют в отставку из-за нелепой ошибки на задании. Гражданская жизнь для Бекешева — катастрофа. Из-за крайней подозрительности герой часто оказывается в глупых ситуациях.

Спустя время бывший начальник (Гоша Куценко) Бекешева предлагает ему занять должность в компании с необычными обязанностями. Теперь персонажу вместе с чудаковатым напарником (Роман Курцын) предстоит ловить сбежавших из лаборатории КГБ уголовников со сверхспособностями.

В актёрский состав проекта также вошли Татьяна Храмова, Мария Лисовая, Надежда Жарычева, Ян Цапник, Кирилл Фролов, Егор Дружинин, Александр Яцко и другие.  

Премьера сериала «Красный 5» состоится в 2024 году.

Ранее в сети вышел мистический сериал «Сны Алисы».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить