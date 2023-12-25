Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Красный 5»

В сети вышел тизер-трейлер шпионского комедийного проекта «Красный 5», главные роли в котором исполняют Гоша Куценко, Денис Шведов и Роман Курцын.

Видео опубликовано на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier.

Производством проекта занималась кинокомпания 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром выступил Евгений Шелякин.

Сюжет многосерийной ленты сфокусирован на агенте спецслужбы Бекешеве (Денис Шведов), которого отправляют в отставку из-за нелепой ошибки на задании. Гражданская жизнь для Бекешева — катастрофа. Из-за крайней подозрительности герой часто оказывается в глупых ситуациях.

Спустя время бывший начальник (Гоша Куценко) Бекешева предлагает ему занять должность в компании с необычными обязанностями. Теперь персонажу вместе с чудаковатым напарником (Роман Курцын) предстоит ловить сбежавших из лаборатории КГБ уголовников со сверхспособностями.

В актёрский состав проекта также вошли Татьяна Храмова, Мария Лисовая, Надежда Жарычева, Ян Цапник, Кирилл Фролов, Егор Дружинин, Александр Яцко и другие.

Премьера сериала «Красный 5» состоится в 2024 году.

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