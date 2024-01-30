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Путин направил коллективу «Мосфильма» поздравление с 100-летием студии

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Президент России Владимир Путин в поздравлении коллектива «Мосфильма» с 100-летием киноконцерна назвал его одной из старейших студий страны.
Путин направил коллективу «Мосфильма» поздравление с 100-летием студии
  • РИА Новости

Как подчеркнул глава государства, «Мосфильм» по праву гордится богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссёров и актёров.

«Отрадно, что нынешнее поколение мосфильмовцев бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре», — сказал Путин.

Поздравление киностудии направил и министр обороны Сергей Шойгу, который отметил, что на «Мосфильме» были сняты культовые фильмы таких режиссёров, как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Сергей Эйзенштейн и другие.

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