Путин направил коллективу «Мосфильма» поздравление с 100-летием студии

Президент России Владимир Путин в поздравлении коллектива «Мосфильма» с 100-летием киноконцерна назвал его одной из старейших студий страны.

Как подчеркнул глава государства, «Мосфильм» по праву гордится богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссёров и актёров.

«Отрадно, что нынешнее поколение мосфильмовцев бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре», — сказал Путин.

Поздравление киностудии направил и министр обороны Сергей Шойгу, который отметил, что на «Мосфильме» были сняты культовые фильмы таких режиссёров, как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Сергей Эйзенштейн и другие.