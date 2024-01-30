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Глава Минобороны России Шойгу отметил вклад «Мосфильма» в историю страны

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил «Мосфильм» с 100-летним юбилеем и подчеркнул роль, которую сыграл киноконцерн в истории и культуре отечества.
Глава Минобороны России Шойгу отметил вклад «Мосфильма» в историю страны
  • РИА Новости

«Мосфильм» — это визитная карточка кинематографической России, огромная глава в книге истории и культуры нашей страны», — приводятся слова Шойгу в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министр обороны отметил, что на «Мосфильме» были сняты культовые во все времена фильмы таких режиссёров, как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Сергей Эйзенштейн и другие.

По словам Шойгу, благодаря сплочённости коллектива, профессионализму и любви к делу на «Мосфильме» продолжается активная работа по производству множества отечественных картин.

Ранее стало известно, что главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм».

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