Синоптик Шувалов рассказал о действии глубокой барической ложбины

Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, как действует глубокая барическая ложбина.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что в конце января — начале февраля в столичном регионе установится погода, противоположная той, которая была в самом начале года. Как пояснил Шувалов, почти на неделю придёт «полуоттепель».

«К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20—25 мм рт. ст.», — отметил он.

По его словам, повышение растянется во времени, поэтому метеозависимые не ощутят заметных недомоганий. В регионе ожидается глубокая барическая ложбина, когда после высокого давление сменится низким.

«Да, произойдёт существенное понижение. Но оно будет очень растянуто во времени. Если сегодня 758—760 мм рт. ст., то к пятнице оно понизится до 730 мм», — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.