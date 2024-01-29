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Профессор Язев усомнился в вероятности магнитных бурь после новой вспышки на Солнце

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Профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев выразил мнение, что после вспышки высокого класса на Солнце не стоит ожидать магнитных бурь.
Профессор Язев усомнился в вероятности магнитных бурь после новой вспышки на Солнце
  • Gettyimages.ru

«После многодневного перерыва, когда солнечные вспышки были только слабые, активная область №13559 произвела сильную вспышку рентгеновского класса М6.7. Но это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, выброс с высокой степенью вероятности пройдёт мимо Земли.

Как пояснил Язев, для возникновения магнитной бури на Земле нужно, чтобы Солнце не только «выстрелило», но и попало.

«Сейчас на диске Солнца нет крупных групп пятен, это значит, что в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует, магнитная обстановка будет спокойной», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что неточности в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании современного оборудования.

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