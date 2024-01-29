Профессор Язев усомнился в вероятности магнитных бурь после новой вспышки на Солнце

Профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев выразил мнение, что после вспышки высокого класса на Солнце не стоит ожидать магнитных бурь.

«После многодневного перерыва, когда солнечные вспышки были только слабые, активная область №13559 произвела сильную вспышку рентгеновского класса М6.7. Но это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, выброс с высокой степенью вероятности пройдёт мимо Земли.

Как пояснил Язев, для возникновения магнитной бури на Земле нужно, чтобы Солнце не только «выстрелило», но и попало.

«Сейчас на диске Солнца нет крупных групп пятен, это значит, что в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует, магнитная обстановка будет спокойной», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что неточности в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании современного оборудования.