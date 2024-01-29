Нутрициолог Русанова заявила о пользе квашеных фруктов
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«Такие фрукты — это необычный по вкусу и очень полезный для организма и микробиоты продукт. В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами», — заявила она в беседе с Life.ru.
Чаще всего встречаются квашеные яблоки, также подходят груши, айва, арбуз и сливы. Их не рекомендуется употреблять в большом количестве.
Ещё одной альтернативой могут быть сухофрукты, которые долго хранятся и содержат витамины и микроэлементы.
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