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Нутрициолог Русанова заявила о пользе квашеных фруктов

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Врач-нутрициолог Дарья Русанова выразила мнение, что зимой хорошей альтернативой свежим ягодам и фруктам могут стать квашеные фрукты.
Нутрициолог Русанова заявила о пользе квашеных фруктов
  • Gettyimages.ru
  • © 5PH

«Такие фрукты — это необычный по вкусу и очень полезный для организма и микробиоты продукт. В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами», — заявила она в беседе с Life.ru.

Чаще всего встречаются квашеные яблоки, также подходят груши, айва, арбуз и сливы. Их не рекомендуется употреблять в большом количестве.

Ещё одной альтернативой могут быть сухофрукты, которые долго хранятся и содержат витамины и микроэлементы.

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