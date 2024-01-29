Штормовое предупреждение на 29—30 января объявили в Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — сказано в сообщении.
Как отметили синоптики, при изморози лёд на ветках деревьев и линиях электропередачи может привести к их обламыванию и обрыву.
Пешеходов и водителей призвали быть осторожнее.
Ранее глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в последний день января над территорией Приморского края будет проходить холодный арктический фронт, который принесёт усиление ветра и похолодание.