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Штормовое предупреждение на 29—30 января объявили в Тюменской области

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Предупреждение о потенциально опасной погоде ночью 29 января и утром 30 января объявлено в Тюменской области.
Штормовое предупреждение на 29—30 января объявили в Тюменской области
  • Gettyimages.ru
  • © PetricaR

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — сказано в сообщении.

Как отметили синоптики, при изморози лёд на ветках деревьев и линиях электропередачи может привести к их обламыванию и обрыву.

Пешеходов и водителей призвали быть осторожнее.

Ранее глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в последний день января над территорией Приморского края будет проходить холодный арктический фронт, который принесёт усиление ветра и похолодание.

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