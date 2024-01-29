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В Приморье ожидается похолодание до -20 °С 31 января

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Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в последний день января над территорией Приморского края будет проходить холодный арктический фронт, который принесёт усиление ветра и похолодание.
В Приморье ожидается похолодание до -20 °С 31 января
  • Gettyimages.ru
  • © luidinshina / 500px

Об этом информирует vostokmedia.com.

В утренние часы 31 января температура будет около -10 °С, но уже к 19:00—20:00 понизится до -20 °С, заявил Кубай. Также прогнозируется усиление северного ветра, небольшой и умеренный снег.

По его словам, с 2 февраля погода в крае начнёт постепенно трансформироваться. Аномальных холодов в регионе не ожидается.

В течение первой декады февраля будут наблюдаться температурные качели с незначительной амплитудой, заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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