В Приморье ожидается похолодание до -20 °С 31 января
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Об этом информирует vostokmedia.com.
В утренние часы 31 января температура будет около -10 °С, но уже к 19:00—20:00 понизится до -20 °С, заявил Кубай. Также прогнозируется усиление северного ветра, небольшой и умеренный снег.
По его словам, с 2 февраля погода в крае начнёт постепенно трансформироваться. Аномальных холодов в регионе не ожидается.
В течение первой декады февраля будут наблюдаться температурные качели с незначительной амплитудой, заключил синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.