Жителей ЯНАО предупредили об усилении ветра до 17 м/с 30 и 31 января
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Об этом информирует URA.RU.
Температура воздуха по ночам будет опускаться до -22…-28 °С. Днём столбики термометров поднимутся до -19 °С. Местами похолодает до -25 °С, а по западным районам возможно потепление до -13 °С.
Наряду с этим, сообщает ИА «Росбалт», усиление ветра ожидается также и в Санкт-Петербурге, о чём уведомил Гидрометцентр России и пресс-служба МЧС по городу.
В понедельник, 29 января, местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха днём составит +4 °С. На дорогах гололедица.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.