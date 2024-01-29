Жителей ЯНАО предупредили об усилении ветра до 17 м/с 30 и 31 января

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 30 и 31 января прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 м/с.

Об этом информирует URA.RU.

Температура воздуха по ночам будет опускаться до -22…-28 °С. Днём столбики термометров поднимутся до -19 °С. Местами похолодает до -25 °С, а по западным районам возможно потепление до -13 °С.

Наряду с этим, сообщает ИА «Росбалт», усиление ветра ожидается также и в Санкт-Петербурге, о чём уведомил Гидрометцентр России и пресс-служба МЧС по городу.

В понедельник, 29 января, местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха днём составит +4 °С. На дорогах гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.