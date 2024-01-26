В Ассоциации зооиндустрии высказались о ситуации с кормами для домашних животных

Президент национальной Ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с кормами для домашних животных.

«Нашими потребителями являются питомцы, которых трудно обмануть. Если качество продукции ухудшится, то они просто перестанут есть такой корм, это сразу станет очевидно хозяину, и он перестанет его покупать. Поэтому в нашей индустрии качество кормов не падает», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если крупные производители повысят цены, то это может стать шансом для продвижения более мелких компаний, особенно в условиях импортозамещения.

«Российские производители вообще в последние пару лет имеют хорошие возможности для развития, время даром не теряют и расширяют своё присутствие на рынке», — добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что компания Nestle поднимет отпускные цены на корма для кошек и собак в пределах 12% с 5 февраля.