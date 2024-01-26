В Русском музее рассказали о выставке «Помним!»
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В экспозиции представлены более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в Ленинграде в годы войны.
«Мы должны комплексно представить эту коллекцию — по существу, художественную хронику художественной летописи блокады. Это наша миссия, и мы рады, что это сделали», — сказала Манилова.
Выставка «Помним!» будет работать до конца апреля. После она отправится в Нижний Новгород.
Также она будет представлена в виртуальном формате.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург на памятные мероприятия в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда приедут делегации из 37 стран и 50 субъектов России.