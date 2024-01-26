В Русском музее рассказали о выставке «Помним!»

Директор Русского музея Алла Манилова рассказала о выставке «Помним!», посвящённой 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В экспозиции представлены более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в Ленинграде в годы войны.

«Мы должны комплексно представить эту коллекцию — по существу, художественную хронику художественной летописи блокады. Это наша миссия, и мы рады, что это сделали», — сказала Манилова.

Выставка «Помним!» будет работать до конца апреля. После она отправится в Нижний Новгород.

Также она будет представлена в виртуальном формате.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург на памятные мероприятия в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда приедут делегации из 37 стран и 50 субъектов России.