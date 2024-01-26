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Аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!» прозвучит на улицах Петербурга 27 января

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Аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!» Константина Осипова прозвучит на улицах и в парках Санкт-Петербурга в субботу, 27 января.
Аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!» прозвучит на улицах Петербурга 27 января
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Книгу выпустил «Петербургский дневник» к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Выбор аудиоформата не случаен, мы знаем, что в блокадном Ленинграде люди получали информацию в основном по радио, это были и домашние радиоточки, и рупоры-громкоговорители на улицах. Сообщения по радио спасали жизнь ленинградцам, а 27 января 1944 года именно по радио прозвучало долгожданное сообщение о полном снятии блокады Ленинграда», — заявил главный редактор Кирилл Смирнов.

В аудиоспектакле использована преимущественно музыка ленинградских и петербургских композиторов, среди которых Дмитрий Шостакович и Георгий Свиридов.

Ранее сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.

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