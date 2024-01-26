В ряде городов Челябинской области продлили режим НМУ до 29 января
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
Как отметили в организации, ограничения для предприятий будут действовать до 20:00 29 января в Челябинске, Карабаше, Коркине, Аше, Сатке, Магнитогорске и Златоусте.
В Магнитогорске объявлен режим НМУ второй степени.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что в феврале, как и в январе, в регионах России не исключены резкие перепады температур и атмосферного давления.