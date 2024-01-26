В ряде городов Челябинской области продлили режим НМУ до 29 января

В Челябинской области в семи городах продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 29 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Как отметили в организации, ограничения для предприятий будут действовать до 20:00 29 января в Челябинске, Карабаше, Коркине, Аше, Сатке, Магнитогорске и Златоусте.

В Магнитогорске объявлен режим НМУ второй степени.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что в феврале, как и в январе, в регионах России не исключены резкие перепады температур и атмосферного давления.