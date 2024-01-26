Участниками «Больших гастролей» стали восемь театров из Нижегородской области

Участниками всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие гастроли» стали восемь театров из Нижегородской области.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

«Они станут участниками трёх тематических направлений: межрегионального, для детей и молодёжи и направления, связанного с деятельностью негосударственных театров. Коллеги представят свои программы в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Северске, Самаре и Сургуте», — заявила глава ведомства Наталья Суханова.

В частности, в программе примут участие Нижегородский государственный академический театр драмы имени Горького, Саровский драматический театр и Арзамасский театр драмы.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют театр «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна».