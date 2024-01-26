В Москве отремонтируют театр «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»

Художественный руководитель театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» Сергей Газаров рассказал о предстоящем ремонте здания в 2024 году.

Как отметил худрук, театр прошёл все необходимые экспертизы для включения в план по капитальному ремонту.

«На мой взгляд, наверное, это будет одно из самых лучших театральных пространств, которое украсит наш город», — сказал Газаров в беседе с сайтом «Москва 24».

Газаров возглавил Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна в 2020 году.

После театр был присоединён к Московскому академическому театру сатиры и получил новое название — «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна».

Ранее сообщалось, что в Москве открыли мемориальную доску народной артистке СССР Татьяне Шмыге.