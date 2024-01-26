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В Минэкологии Челябинской области рассказали о действиях при встрече с волком

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В Министерстве экологии Челябинской области дали рекомендации, как себя вести при встрече с волками.
В Минэкологии Челябинской области рассказали о действиях при встрече с волком
  • Gettyimages.ru
  • © kjekol

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Категорически нельзя убегать — это с высокой вероятностью спровоцирует нападение. Если укрыться невозможно и нападение произошло, нужно громко кричать и звать на помощь, отбиваться любыми подручными средствами», — сказали в министерстве.

Отмечается, что волк является переносчиком бешенства, сибирской язвы и ряда других заболеваний.

При встрече с животным стоит укрыться в подъезде, машине, дворе и позвонить по номеру 112.

Ранее власти Курганской области рассказали о профилактике численности волков в регионе.

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