Объявлен состав жюри конкурса фотожурналистики имени Стенина

В состав жюри конкурса имени Андрея Стенина вошли фотожурналисты — обладатели его высших наград и Гран-при разных лет.

Об этом сообщает РИА Новости.

Международная часть судейской команды представлена итальянскими фотографами Данило Гарсией Ди Мео и Габриэле Чеккони и фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.

Россию представляют Алёна Кочеткова и Алексей Орлов.

«Для меня участие в работе жюри юбилейного конкурса имени Стенина очень ценно. На протяжении десяти лет конкурс предоставляет отличную площадку для высказывания фотографам из разных стран», — заявила Кочеткова.

Со своей стороны, Орлов назвал конкурс самым важным для молодых фотографов.

«Я уверен, что юбилейный, десятый по счёту конкурс подарит зрителю много удивительных и лучших фоторабот со всего мира», — добавил он.

Приём работ начался 22 декабря. Он продлится до 15 марта.