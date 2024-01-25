Объявлен состав жюри конкурса фотожурналистики имени Стенина
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Международная часть судейской команды представлена итальянскими фотографами Данило Гарсией Ди Мео и Габриэле Чеккони и фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.
Россию представляют Алёна Кочеткова и Алексей Орлов.
«Для меня участие в работе жюри юбилейного конкурса имени Стенина очень ценно. На протяжении десяти лет конкурс предоставляет отличную площадку для высказывания фотографам из разных стран», — заявила Кочеткова.
Со своей стороны, Орлов назвал конкурс самым важным для молодых фотографов.
«Я уверен, что юбилейный, десятый по счёту конкурс подарит зрителю много удивительных и лучших фоторабот со всего мира», — добавил он.
Приём работ начался 22 декабря. Он продлится до 15 марта.