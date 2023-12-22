Юбилейный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве

В Москве стартовал приём работ на X Международный конкурс для молодых фотопрофессионалов памяти Андрея Стенина.

Оргкомитет конкурса принял решение добавить к четырём традиционным номинациям — «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени» — номинацию «Вид сверху». Она предлагает конкурсантам опробовать новый визуальный ракурс с использованием самого широкого спектра устройств для съёмки: фотокамеры, камеры мобильного телефона или квадрокоптера. Основными мерилами оценки снимков, участвующих в новой номинации, станут необычные виды и сюжеты.

Приём конкурсных заявок в 2024 году открыт до 15 марта включительно.

Призовой фонд конкурса 2024 года составит 125, 100 и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации.

Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тыс. рублей.

Ранее в Белграде состоялась премьера Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.