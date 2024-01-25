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В Симферополе представили спектакль, приуроченный ко дню рождения Высоцкого

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В Симферополе в рамках фестиваля «Высоцкий. Сквозь время» представили спектакль-концерт «Гамлет ХХ века» в честь дня рождения Владимира Высоцкого.
В Симферополе представили спектакль, приуроченный ко дню рождения Высоцкого
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

Премьера состоялась на сцене музыкального театра Симферополя.

В представлении, посвящённом 86-й годовщине со дня рождения Высоцкого, выступили певцы, артисты, танцоры и музыканты, исполнившие стихи поэта и хореографические номера, поставленные на его песни.

Фестиваль «Высоцкий. Сквозь время» завершится 28 января в Форосе.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.

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